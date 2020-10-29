الـ"كاف" يؤجل مباراة الزمالك والرجاء ونهائي دوري الأبطال

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، تأجيل مباراة الزمالك المصري أمام الرجاء المغربي في الدوري نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا لأجل غير مسمى.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانا رسميا، قال فيه: "مباحثات بين الأندية وخبراء الاتحاد الإفريقي لخطة تنسجم مع النصوص ومصلحة العودة للمباراة وفي هذه المرحلة من النقاش تقرر تأجيل نصف نهائي الزمالك أمام الرجاء".

أما فيما يتعلق بنهائي دوري الأبطال، فأكد الكاف: "بناء على طلب السلطات المصرية، تم تأجيل موعد المباراة النهائية، المناقشات الرسمية جارية للعثور على أفضل موعد ممكن في التقويم في هذه المرحلة، ليس هناك ما هو مناسب لجميع أصحاب المصلحة".

وكان الـ"كاف" قد أجل مباراة الزمالك والرجاء في الدور قبل النهائي دوري أبطال إفريقيا إلى يوم 31 أكتوبر الجاري، إلا أن تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق المغربي أجلت المباراة من جديد.

المصدر: RT