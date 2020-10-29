برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، التشخيص الطبي المبدئي لإصابة مدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو، البالغ 21 عاما، والذي تعرض لها خلال مواجهة يوفنتوس الإيطالي، أمس الأربعاء.

وذكر النادي الكتالوني في بيان رسمي عبر حسابه في "تويتر": "أراوخو أصيب في الفخذ الأيمن في الشوط الأول، في انتظار نتائج الفحوصات لتحديد مدى إصابته".

أراوخو أصيب في الفخذ الأيمن خلال الشوط الأول. في انتظار نتائج الفحوصات للوقوف على مدى إصابته.#JuveBarça (0-1) pic.twitter.com/arjfdijdXP — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 28, 2020

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واشتكى أراوخو من آلام عضلية بين شوطي المباراة، لذلك قرر الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، سحبه وإشراك سيرجيو بوسكيتس بديلا عنه.

يذكر أن برشلونة تغلب على يوفنتوس بهدفين نظيفين، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات