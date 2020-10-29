ميسي يحقق إنجازا تاريخيا في دوري الأبطال (فيديو)

حقق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إنجازا تاريخيا، بعدما قاد فريقه برشلونة للفوز على مضيفه يوفنتوس 2-0، أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وصنع ميسي الهدف الأول لزميله الفرنسي عثمان ديمبيلي، قبل أن يسجل بنفسه الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وذكر حساب مسابقة دوري أبطال أوروبا على "تويتر"، أن النجم الأرجنتيني أصبح أول لاعب يصل إلى 70 هدفا في دور المجموعات في تاريخ البطولة الأوروبية الأبرز.

7⃣0⃣ group stage goals for Leo Messi. No player in history has scored more...#UCLpic.twitter.com/oL5wz2UiKz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 28, 2020

وهذا الهدف هو الثاني لميسي في مسابقة دوري الأبطال هذا الموسم، بعدما سجل هدفا في الجولة الماضية، عندما اكتسح "البارسا" ضيفه، فرينكفاروزي المجري، بنتيجة 5-1.

المصدر: حساب دوري الأبطال على "تويتر"