رونالدو "الغاضب" يوجه رسالة لزملائه قبل مواجهة برشلونة

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بتصريح مثير عقب تأكد غيابه عن موقعة برشلونة مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقام رونالدو بتحية 241 مليون متابع لحسابه في تطبيق "إنستغرام"، وأكد في رسالته قربه من فريقه رغم عدم قدرته على المشاركة.

وكتب الدون عبر حسابه مشجعا زملائه هذا المساء: "أشعر أنني بحالة جيدة وبصحة جيدة.. عاش يوفنتوس.. معا حتى النهاية".

وأضاف البرتغالي عبر التعليقات: "تحليل (فحص كورونا) PCR مجرد عبث"، وذلك في إشارة لظهور نتائج تحليلته إيجابية للمرة الثانية مما حرمه من المشاركة في اللقاء المرتقب.

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يغيب رونالدو عن القمة الأوروبية المرتقبة بين برشلونة ويوفنتوس مساء اليوم بسبب إصابته بفيروس كورونا، وكان الكثيرين يتمنون حضور مواجهة جديدة بين رونالدو "صاروخ ماديرا" ومنافسه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، لكن عدم تعافي البرتغالي من "كوفيد-19" وظهور مسحة إيجابية يوم أمس الثلاثاء، أبعدته من جديد عن تشكيلة يوفنتوس.

المصدر: وكالات