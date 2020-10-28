جورجينا تغازل رونالدو عن بعد (فيديو)

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، مقطع فيديو عبر حسابه في "إنستغرام" الأربعاء، وضعته صديقته جورجينا رودريغيز على صفحتها.

ويظهر رونالدو في مقطع الفيديو وهو يجري على جهاز المشي، ويقفز منه على طريقة احتفاله بتسجيل الأهداف، وعلق على الفيديو: "إلى الأمام يا شباب .. معا جميعا حتى النهاية"، وذلك في رسالة لزملائه قبل مباراة برشلونة.

ووضعت جوريجنا مقطع الفيديو على صفحتها عبر اليوميات المصورة "ستوري" في تطبيق "إنستغرام" معلقة عليه، بأنها تحبه!

وظهر رونالدو بصحة جيدة، ولكنه غاب عن القمة الأوروبية بين برشلونة ويوفنتوس مساء يوم الأربعا، بسبب إصابته بفيروس كورونا، وكان الكثيرين يتمنون حضور مواجهة جديدة بين رونالدو "صاروخ ماديرا" ومنافسه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، لكن عدم تعافي البرتغالي من "كوفيد-19" وظهور مسحة إيجابية يوم أمس الثلاثاء، أبعدته من جديد عن تشكيلة يوفنتوس.

المصدر: "instagram\cristiano"