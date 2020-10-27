نتائج وأهداف مباريات اليوم الثلاثاء لدوري الأبطال (فيديو)

جرت 8 مباريات مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

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ومن أبرز نتائج مباريات اليوم الثلاثاء، نجاة ريال من الهزيمة أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني (2-2) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "بوروسيا بارك" بمدينة منشنغلادباخ.

وتعادل إنتر ميلان أمام مضيفه شاختيور دونيتسك الأوكراني في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "دونباس أرينا" في مدينة دونيتسك.

وفي ما يلي نتائج مباريات اليوم الثلاثاء:

المجموعة الأولى (A):

لوكوموتيف موسكو (روسيا) - بايرن ميونخ (ألمانيا) – (1-2)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - ريد بول سالزبورغ (النمسا) – (3-2)

المجموعة الثانية (B):

شاختيور دونيتسك (أوكرانيا) - إنتر ميلان (إيطاليا) – (0-0)

بوروسيا مونشنغلادباخ (ألمانيا) - ريال مدريد (إسبانيا) – (2-2)

المجموعة الثالثة:

بورتو (البرتغال) - أولمبياكوس (اليونان) – (2-0)

مارسيليا (فرنسا) - مانشستر سيتي (إنجلترا) – (0-3)

المجموعة الرابعة (D):

ليفربول (إنجلترا) - ميتييلاند (الدنمارك) – (2-0)

أتالانتا (إيطاليا) - أياكس أمستردام (هولندا) – (2-2).

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المصدر: RT