محمد صلاح يضح حجر أساس الألفية الثانية لليفربول

تغلب فريق ليفربول على ضيفه ميتييلاند الدنماركي (2-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز هدفي "الريدز" كل من المهاجمين البرتغالي دييغو جوتا والمصري محمد صلاح في الدقيقتين (55، و90 من ضربة جزاء) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد" مدينة ليفربول.

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ودخل النجم البرتغالي الشاب دييغو جوتا (23 عاما) تاريخ الفريق الإنجليزي، بتسجيله الهدف اليوبيلي رقم 10000 "للريدز" في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية، منذ تأسيسه في العام 1872.

بينما وضع "الفرعون" محمد صلاح حجر الأساس في الألفية الثانية "للريدز".

وحقق فريق ليفربول انتصاره الثاني على التوالي، وانفرد بصدارة المجموعة الرابعة (B) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، مبتعدا بفارق نقطتين عن وصيفه فريق أتلانتا الإيطالي الذي تعادل (2-2) مع ضيفه أياكس أمستردام الهولندي صاحب المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، ومن ثم ميتييلاند في المركز الرابع من دون رصيد.

المصدر: RT