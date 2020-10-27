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شاهد.. اللاعب "المحظوظ" صاحب الهدف رقم 10000 في تاريخ ليفربول

الرياضة

شاهد.. اللاعب
Globallookpress
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سطر المهاجم البرتغالي دييغو جوتا اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي خلال مباراته أمام ضيفه ميتييلاند الدنماركي يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز دييغو جوتا هدف التقدم لفريق ليفربول في الدقيقة 55 من زمن اللقاء على ملعب "أنفيلد".

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ودخل النجم البرتغالي الشاب دييغو جوتا (23 عاما) تاريخ الفريق الإنجليزي، بتسجيله الهدف اليوبيلي رقم 10000 "للريدز" في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية، منذ تأسيسه في العام 1872.

المصدر: حساب ليفربول على "تويتر" 

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