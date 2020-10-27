ريال مدريد يخرج بحفظ ماء الوجه من موقعة "بوروسيا"

نجا ريال من الهزيمة أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني (2-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، وذلك ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم الفريق الألماني بهدفين حملا توقيع مهاجمه الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقتين (33 و58)، ونجح فريق ريال مدريد في إنقاذ الموقف بتسجيله هدفين في الوقت القاتل عبر مهاجميه الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي كاسيميرو في الدقيقتين (87 و90) من عمر المباراة التي جرت على ملعب "بوروسيا بارك" بمدينة منشنغلادباخ.

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وحصد ريال مدريد حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبا أول نقطة له، بعد أن استهل مشواره في النسخة الحالية "للتشامبيونز ليغ" بهزيمة تاريخية مني بها في عقر داره أمام شاختيور دونيتسك الأوكراني (2-3) يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في الجولة الأولى.

بينما خرج فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بالتعادل الثاني، بعد الأول من ملعب مضيفه إنتر ميلان (2-2).

ويتصدر شاختيور قائمة المجموعة الثانية (B) برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع انتر ميلان من دون أهداف.

المصدر: RT