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إنتر ميلان يقع في كمين شاختيور الأوكراني

الرياضة

إنتر ميلان يقع في كمين شاختيور الأوكراني
Globallookpress
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وقع إنتر ميلان في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه شاختيور دونيتسك الأوكراني في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورفع شاختيور رصيده بعد هذا التعادل إلى 4 نقاط، واحتفظ بصدارة المجموعة الثانية (B).

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وكان شاختيور قد استهل مشواره في الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليغ"، بفوز تاريخي على فريق ريال مدريد (3-2) في معقله على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد.  

بينما رفع إنتر ميلان رصيده إلى نقطتين ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بانتظار نتيجة مباراة فريق ريال مدريد ومضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "بوروسيا بارك" بمدينة منشنغلادباخ.

المصدر: وكالات 

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