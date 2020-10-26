نجم ليون ديباي يوجه رسالة لفان دايك لصخرة دفاع ليفربول

عبر الهولندي ممفيس ديباي نجم نادي ليون الفرنسي لكرة القدم، عن تضامنه مع مواطنه فيرجيل فان دايك قلب دفاع ليفربول الإنجليزي بعد إصابته الكبيرة.

وكشف ديباي بعد أن سجل الهدف الأول لفريقه ليون في مرمى ضيه موناكو (4-1) في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي، قميصا ارتداه تحت قميص فريقه مكتوب عليه رسالة تضامن مع فان دايك جاء فيها: "فيرجيل، أبق قويا يا أخي".

Globallookpress

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وأصيب فيرجل فان دايك بقطعٍ في الرباط الصليبي، خلال "ديربي المرسيسايد" بين فريقه ليفربول ومضيفه إيفرتون (2-2) يوم السبت 17 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن الجولة الـ6 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخرج فيرجيل فان دايك من أرض الملعب مبكرا في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، بعد تلقيه إصابة قوية إثر تدخل عنيف من قبل الحارس الدولي الإنجليزي جوردان بيكفورد.

المصدر: وكالات