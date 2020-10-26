قائد ليفربول يوجه رسالة قبل الأيام الـ12 الصعبة

أبدى جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي استعداده مع زملائه لتحديات الفترة القادمة، سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز، أو في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وينتظر لاعبي ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب 4 مباريات كبيرة خلال 12 يوم، تبدأ بمواجهة ضيفه ميدتييلاند الدنماركي غدا الثلاثاء، ضمن وري الأبطال، ومن ثم سيستضيف فريق وست هام يونايتد يوم السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيسافر "الريدز" إلى إيطاليا لخوض مباراة صعبة ضمن "التشامبيونز ليغ" ضد أتالانتا يوم الثلاثاء بعد القادم، ليعود إلى إنجلترا ليلعب مباراة القمة ضمن الجولة الثامنة "للبريميرليغ" ضد مضيفه فريق مانشستر سيتي يوم الأحد 8 نوفمبر المقبل، على ملعب "الاتحاد".

وقال جوردان هندرسون، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "صحيح أنه لدينا فترة صعبة قادمة، ولكننا نحب لعب كرة القدم، ونحن نريد أن نلعب تلك المباريات".

وأضاف قائد "الريدز": "إذا نظرت إلى الوراء منذ عدة شهور كنا نجلس في المنزل أثناء الحجر ولم يكن بمقدورنا الخروج، كنا نود لعب كرة القدم كل يوم إذا كان يمكننا ذلك".

واختتم هندرسون حديثه، قائلا: "علينا أن نحاول أن نضع البسمة على وجوه الناس، لذا بالنسبة لنا فإن تحدي المباريات القادمة متطلب بدنيا، ولكننا اعتدنا على ذلك، ونستمتع به".

المصدر: وكالات