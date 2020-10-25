الكشف عن إصابة حبيب بمرض فيروسي

أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن حبيب نورمحمدوف بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة أصيب بمرض فيروسي قبل أسبوعين من بدء معسكره التحضيري لمواجهة الأمريكي جاستن غاتيجي.

واعترف مدرب البطل الروسي الذي حافظ على لقبه العالمي بالوزن الخفيف للمرة الثالثة، خافيير مينديز، أن المعسكر التدريبي قبل نزال غايتجي كان الأسوأ في مسيرة حبيب.

ونقل موقع championat تصريحات المدرب المكسيكي: "كان أسوأ معسكر تدريبي من حيث الاستعداد، كنا غير محظوظين، خلال المعسكر التدريبي، أصيب العديد من أفراد الفريق بعدوى "المكورات العنقودية"، بالإضافة إلى مرض النكاف".

وتابع: "قبل أسبوعين من بدء المعسكر، أصيب حبيب بالنكاف، كنت قلقا جدا، وتدرب بعدها في الأسبوع الأول تدريبات خفيفة، ثم كسر إصبع قدمه، ليتم استبعاده مرة أخرى من عملية التدريب".

وأوضح: "كان المعسكر صعبا للغاية، لكن حبيب أخبرني بما يلي (أيها المدرب، قد يكون إصبعي مكسورا، لكن ليس عقلي)، كنت أعلم أنه سيتغلب على كل المحن، مهما كانت".

❗ Перелом

🤒 Переболел свинкой



Это был худший тренировочный лагерь! Тренер Хабиба рассказал о подготовке к этому боюhttps://t.co/sKxawawtxSpic.twitter.com/BzNTi4onbh — Чемпионат (@championat) October 25, 2020

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وأجبر حبيب البالغ 32 عاما منافسه الأمريكي على طلب الاستسلام في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما في "جزيرة القتال" في أبوظبي، بعد أن أحكم الخناق على عنقه بساقيه ويديه.

وانهار حبيب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة باكيا في وسط الحلبة عقب فوزه بالنزال، وعندما نهض خلع قفازاته معلنا اعتزاله بشكل مفاجئ، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من يوليو الماضي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته.

المصدر: championat.com