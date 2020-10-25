غايتجي "ضحية حبيب الأخيرة" يجد ميزة إضافية في الهزيمة عن طريق "الخنق"

وجد الأمريكي جاستن غايتجي ميزة إضافية في الطريقة التي هزم بها أمام البطل الروسي حبيب نورمحمدوف الذي حافظ على لقبه، السبت، في أبوظبي ضمن دورة UFC 254.

ونقل موقع "لينتا.رو" عن المقاتل الأمريكي قوله عقب الخسارة: "أفضل شيء في الهزيمة بالخنق هو أنه لا توجد عواقب صحية لذلك على المدى الطويل خاصة".

وتابع: "أفكر دائما في ذلك، وهذا أمر مهم لأن القتال بالنسبة له هو السبيل الرئيسي لكسب الرزق".

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وأجبر حبيب البالغ 32 عاما منافسه الأمريكي على طلب الاستسلام في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما في "جزيرة القتال" في أبوظبي، بعد أن أحكم الخناق على عنقه بساقيه ويديه.

وهذا الفوز، هو الـ29 للبطل الروسي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، وهي المرة الثالثة التي يدافع فيها عن حزام البطولة، فيما تجرع غايتجي البالغ 31 عاما مرارة الهزيمة للمرة الثالثة في مسيرته مقابل 22 انتصارا.

المصدر: "لينتا.رو"