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رئيس منظمة UFC يكشف سرا كاد أن يلغي نزال حبيب وغايتجي

الرياضة

رئيس منظمة UFC يكشف سرا كاد أن يلغي نزال حبيب وغايتجي
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علق الأمريكي دانا وايت، رئيس اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة MMA على اعتزال الروسي حبيب نور محمدوف بطل منظمة UFC في أبو ظبي السبت عقب تغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي.

وقال وايت: "دعه يأخذ بعض الوقت، دعه يشفى، ليس جسديا، ولكن ليشفى عاطفيا، مع ما يمر به من فقدان والده".

وكشف رئيس اتحاد UFC أن حبيب تعرض لكسر في قدمه قبل المباراة بثلاثة أسابيع، مضيفا أن الجمهور كان "محظوظا" لرؤيته يقاتل.

وأعلن حبيب نهاية مسيرته المهنية بعد فوزه بالنزال الأول عقب فقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من يوليو الماضي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وأجبر حبيب البالغ 32 عاما منافسه الأمريكي على طلب الاستسلام في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما في "جزيرة القتال" في أبوظبي، بعد أن أحكم الخناق على عنقه بساقيه ويديه.

وهذا الفوز، هو الـ29 للبطل الروسي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، وهي المرة الثالثة التي يدافع فيها عن حزام البطولة، فيما تجرع غايتجي البالغ 31 عاما مرارة الهزيمة للمرة الثالثة في مسيرته مقابل 22 انتصارا.

المصدر: "رابتلي"

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