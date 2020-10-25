ماكغريغور يوجه رسالة لحبيب بعد فوزه الـ29

هنأ المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، البطل السابق في الفنون القتالية المختلطة MMA، الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة على نجاحه بالحفاظ على اللقب.

وغرد ماكغريغور عبر حسابه على "تويتر" عقب فوز حبيب بالنزال أمام منافسه الأمريكي جاستن غايتجي السبت بالعاصمة الإماراتية ضمن دورة UFC 254، قائلا: "أداء جيد، سأواصل مرة أخرى، نعرب لك ولعائلتك عن احترامنا وتعازينا فيما يتعلق بوفاة والدك، مع خالص التقدير لك، ماكغريغور".

وانهار حبيب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة باكيا في وسط الحلبة عقب فوزه بالنزال، وعندما نهض خلع قفازاته معلنا اعتزاله بشكل مفاجئ، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من يوليو الماضي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته.

وهذا الفوز، هو الـ29 للبطل الروسي البالغ 31 عاما في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، وهي المرة الثالثة التي يدافع فيها عن حزام البطولة.

Good performance @TeamKhabib.

I will carry on.

Respect and condolences on your father again also. To you and family.

Yours sincerely, The McGregors. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 24, 2020

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وخسر ماكغريغور البالغ 32 عاما أمام حبيب نورمحمدوف بالتثبيت، في النزال الأول الذي جمعهما على لقب بطل العالم، في مطلع شهر أكتوبر 2018، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

يذكر أن المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، البطل السابق في الفنون القتالية المختلطة MMA أعلن اعتزاله الرياضة في يونيو الماضي للمرة الثالثة.

المصدر: twitter\TheNotoriousMMA