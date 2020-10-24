"كلاسيكو الأرض".. ريال مدريد يقسو على برشلونة بثلاثية في عقر داره (فيديو)
حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على مضيفه برشلونة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وباغت ريال مدريد مضيفه الكتالوني بهدف مبكر منذ الدقيقة الـ5 عن طريق الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، ورد برشلونة سريعا بهدف التعادل بعدها بثلاث دقائق عن طريق أنسو فاتي.
October 24, 2020
October 24, 2020
وعاد ريال مدريد للتقدم في الدقيقة الـ63 عن طريق قائده سيرخيو راموس من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد VAR.
October 24, 2020
وأطلق الكرواتي لوكا مودريتش رصاصة الرحمة على الفريق الكتالوني بتسجيله الهدف الثالث للفريق الملكي في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة.
October 24, 2020
وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 13 نقطة وانقض على الصدارة، فيما توقف رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز العاشر على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.
المصدر: RT