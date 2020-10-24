زيدان يحقق رقما تاريخيا في معقل برشلونة

حقق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني رقما مميزا في مباريات الكلاسيكو الإسباني، عندما تغلب فريقه اليوم السبت على برشلونة في معقله "كامب نو".

وبهذا الفوز، أصبح زيدان أول مدير فني في تاريخ ريال مدريد، لا يتلقى أي هزيمة في أول 6 مباريات له في ضيافة الغريم الكتالوني (3 انتصارات و3 تعادلات).

3 - Zinedine Zidane is unbeaten in his six Clásicos at Camp Nou as @realmadriden manager in all competitions (W3 D3). Only Miguel Muñoz (7) has won more away Clásicos for Real Madrid than him (3) in all competitions. Smile. pic.twitter.com/ZMI6EnFnRV — OptaJose (@OptaJose) October 24, 2020

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وتمكنت كتيبة زيدان من التغلب على ميسي ورفاقه بنتيجة 3-1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

المصدر: وكالات