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زيدان يحقق رقما تاريخيا في معقل برشلونة

الرياضة

زيدان يحقق رقما تاريخيا في معقل برشلونة
Globallookpress Oscar J. Barroso
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حقق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني رقما مميزا في مباريات الكلاسيكو الإسباني، عندما تغلب فريقه اليوم السبت على برشلونة في معقله "كامب نو".

وبهذا الفوز، أصبح زيدان أول مدير فني في تاريخ ريال مدريد، لا يتلقى أي هزيمة في أول 6 مباريات له في ضيافة الغريم الكتالوني (3 انتصارات و3 تعادلات).

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وتمكنت كتيبة زيدان من التغلب على ميسي ورفاقه بنتيجة 3-1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

المصدر: وكالات

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