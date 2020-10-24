 
مباشر

أنسو فاتي يحقق رقما تاريخيا في الكلاسيكو الإسباني (فيديو)

الرياضة

أنسو فاتي يحقق رقما تاريخيا في الكلاسيكو الإسباني (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p0fj

حقق نجم برشلونة الواعد أنسو فاتي رقما قياسيا في تاريخ الكلاسيكو، في المباراة التي خسرها فريقه أمام ضيفه ريال مدريد بنتيجة 3-1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من "الليغا".

وسجل فاتي هدف الفريق الكتالوني اليتيم في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء.

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في الإحصائيات، فقد أصبح فاتي أصغر لاعب يسجل في تاريخ الكلاسيكو، خلال جميع مسابقات القرن الـ21، عن عمر 17 عاما و359 يوما، ليحطم رقم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، الذي سجل الموسم الماضي في شباك برشلونة عن عمر 19 عاما و233 يوما.

إقرأ المزيد
"كلاسيكو الأرض".. ريال مدريد يقسو على برشلونة بثلاثية في عقر داره (فيديو)

المصدر: OptaJose/twitter

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا