بالفيديو.. حبيب يضطر للوقوف عاريا على الميزان عشية نزاله المرتقب أمام غايتجي

نجح الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة في الوزن الخفيف، اليوم الجمعة، بتخفيف وزنه إلى الحد المطلوب، عشية نزاله المرتقب أمام الأمريكي جاستن غايتجي.

واضطر حبيب للوقوف عاريا على الميزان خلال عملية قياس الوزن لضمان عدم تجاوز الوزن المسموح به في فئة الوزن الخفيف، وظهر الارتياح على البطل الروسي لحظة الإعلان عن تحقيقه للوزن المطلوب.

Khabib Nurmagomedov looked relieved on the scale after making championship weight of 155 pounds for the #UFC254 main event ⚖️ @espnmmapic.twitter.com/3XgfHEXv78 — ESPN (@espn) October 23, 2020

ويلتقي حبيب البالغ 32 عاما مع غايتجي البالغ 31 عاما غدا السبت، في بطولة UFC 254، ضمن الحدث الرئيسي لمنافسات "جزيرة القتال"، إحدى الفعاليات التي تقام تحت مظلة اتحاد UFC وتستضيفها العاصمة الإماراتية "أبوظبي".

OFFICIAL: Khabib & Gaethje make championship weight for #UFC254



[ Oct 24 - Main Card at 2pmET: https://t.co/J0b14mXFgS ] pic.twitter.com/aIdwU1Z5H6 — UFC (@ufc) October 23, 2020

إقرأ المزيد

ويدافع حبيب الذي لم يعرف الهزيمة أبدا خلال مسيرته الرياضية، وفاز بجميع النزالات الـ28 التي خاضها، عن لقبه العالمي، فيما تعرض غايتجي لهزيمتين خلال مسيرته الاحترافية مقابل تحقيقه لـ23 انتصارا.

المصدر: rsport.ria.ru