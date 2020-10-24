النزال المنتظر.. حبيب يواجه غايتجي اليوم في أبوظبي

تتجه الأنظار اليوم السبت إلى المواجهة المرتقبة بين الروسي حبيب نور محمدوف بطل العالم في الوزن الخفيف ونظيره الأمريكي جاستن غايتجي في ختام فعاليات بطولة "يو إف سي 254".

ودخل البطل الروسي عملية قياس الوزن عشية النزال المرتقب، واتضح أنه تمكن من خسارة 8,5 كغ خلال ستة أيام.

ويلتقي حبيب مع غايتجي السبت، في بطولة UFC 254، ضمن الحدث الرئيسي لمنافسات "جزيرة القتال"، إحدى الفعاليات التي تقام تحت مظلة اتحاد UFC وتستضيفها العاصمة الإماراتية "أبوظبي".

ويدافع حبيب الذي لم يعرف الهزيمة أبدا خلال مسيرته الرياضية، وفاز بجميع النزالات الـ28 التي خاضها، عن لقبه العالمي، وتعد مشاركته في البطولة، العودة الأولى لحلبة النزال بعد فوزه في أبوظبي عام 2019 على داستن بيوريه.

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وفاز حبيب البالغ 31 عاما ببطولات UFC في النسخ 165 و219 و223 و229 و242 في فئة الوزن الخفيف ضمن الحدث الرئيسي وببطولات نسخ 148 و160 ضمن الحدث التمهيدي.

واستطاع الروسي كذلك الفوز ببطولة كأس الاتحاد الوطني في نسختيه الـ14 والـ15 في 2011.

وعلى صعيد الأرقام القياسية، فإن حبيب استطاع تحقيق رقم قياسي خلال مواجهة أبيل تروجيلو في 25 مايو 2013 في UFC 160 ضمن العرض التمهيدي، حيث أنه أول مقاتل، يحمل منافسا خلال نزال واحد وإسقاطه على الحلبة بـ21 مرة من أصل 28 محاولة.

يذكر أن الأمريكي غايتجي البالغ 31 عاما فاز بأحقية مواجهة البطل حبيب، بعد أن تغلب على مواطنه توني فيرغسون بدلا من حبيب، في النزال الرئيسي لدورة UFC 249، والذي أقيم خلال يونيو الماضي، وانتهى بفوز الأول بالضربة الفنية القاضية، ليحقق فوزه الـ22 خلال مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين.

المصدر:RT