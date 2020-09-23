غايتجي عن النزال أمام حبيب: "أعلم أنني سأرى دمه" (فيديو)

توقع الأمريكي جاستن غايتجي هزيمة الروسي حبيب نور محمدوف بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة في الوزن الخفيف في نزالهما المرتقب الشهر القادم.

وقال غايتجي لشبكة ESPN:" أعلم أنني سأرى دمه، أريد أن أرى دمه ورد فعله عليه، إنه ليس مجنونا مثلي، نعم، إنه مجنون ويحب المنافسة، لكنه ليس بهذا الجنون، وأنا لا أرى دمي في كثير من الأحيان، أنا متأكد".

وتابع:"أسلوبه القتالي لا يشمل إراقة الدماء، لا أعتقد أنه خطر بباله أنه يمكنه رؤية دمه".

“I know I’m gonna see [Khabib’s] blood.”@Justin_Gaethje wants to see how Nurmagomedov reacts when things get bloody 😳 (via @bokamotoESPN) pic.twitter.com/6m5QqNlyjH — ESPN MMA (@espnmma) September 22, 2020

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وفاز غايتجي البالغ 31 عاما بأحقية مواجهة البطل حبيب، بعد أن تغلب على مواطنه توني فيرغسون بدلا من حبيب، في النزال الرئيسي لدورة "UFC 249" للفنون القتالية المختلطة، والذي أقيم خلال يونيو الماضي، في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية، وانتهى بفوز الأول بالضربة الفنية القاضية، ليحقق فوزه الـ22 خلال مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين.

ويتحضر البطل الروسي للنزال المرتقب أمام غايتجي، المقرر إقامته في الـ24 من أكتوبر المقبل ضمن دورة "UFC 254"، في "جزيرة القتال" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويحتفظ حبيب، البطل الحالي لمنظمة UFC بسجل خال من الهزائم في 28 نزالا خاضها حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية.

المصدر: twitter\espnmma