رغم قرار عزله من منصبه.. مرتضى منصور يتفاعل مع فوز الزمالك

تناسى رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، مشاكله مع اللجنة الأولمبية المصرية، وتفاعل مع فوز فريقه على مضيفه الرجاء المغربي 1-0 أمس الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور في مداخلة هاتفية عبر قناة نادي الزمالك: "أهنئ لاعبي الزمالك، لكن البطل الحقيقي هم جماهير الزمالك العظيمة التي وقفت خلف فريقها".

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وأضاف: "جماهير الزمالك عملوا فيديوهات لتحفيز اللاعبين وهم أعظم جمهور في الكون.. الزمالك يمتلك جهازا فنيا محترما بقيادة باتشيكو ومساعديه، ‏وأشكر اللاعبين على روحهم البطولية".‏

وأكمل: "أبارك لهم ولكل الفريق الطبي والإداري، ولإسماعيل يوسف، رئيس البعثة، اللي دايما وشه حلو على الفريق".

وجاء تفاعل مرتضى منصور مع فوز الزمالك، في ضوء أزمته مع اللجنة الأولمبية المصرية، التي قررت في وقت سابق إيقافه عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة أربعة أعوام، وعزله من منصبه كرئيس لنادي الزمالك، بالإضافة إلى دفعة غرامة مالية، وذلك بسبب الشكاوى العديدة المقدمة ضده.

المصدر: وكالات