تطور جديد في أزمة مرتضى منصور واللجنة الأولمبية المصرية

قررت محكمة القضاء الإداري المصري، أمس الأحد، تأجيل النظر في الدعوى المقامة من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد قرار عزله من منصبه والصادر من اللجنة الأولمبية المصرية.

وأعلن القضاء الإداري، تأجيل القضية لجلسة الأول من نوفمبر المقبل، للاطلاع على حيثيات الحكم الذي صدر ضد مرتضى منصور.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قررت في وقت سابق إيقاف مرتضى منصور عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة أربعة أعوام، وعزله من منصبه كرئيس لنادي الزمالك، بالإضافة إلى دفعة غرامة مالية، وذلك بسبب الشكاوى العديدة المقدمة ضده.

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ويرفض مرتضى منصور تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية، فيما تعارض الأخيرة لجوء رئيس الزمالك للقضاء.

المصدر: وكالات