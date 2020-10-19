أول تعليق لبنشرقي بعد قيادته الزمالك للفوز على الرجاء في عقر داره

قال المغربي أشرف بنشرقي، إن فوز فريقه الزمالك المصري على مضيفه الرجاء المغربي 1-0 أمس الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ثمين جدا، مشددا على أن فريقه لم يضمن بعد التأهل.

وأضاف المهاجم الدولي المغربي، الذي سجل الهدف الوحيد في مباراة الزمالك والرجاء، في تصريحات أبرزتها صحيفة "المنتخب" المغربية: "الفوز يبقى ثمينا.. ليس سهلا تحقيق نتيجة الانتصار على الرجاء، لقد لعبنا بطريقة جيدة، وقدمنا شوطا أولا في المستوى، وكنا الأفضل".

وتابع محذرا: "لكن هذا الفوز لا يضمن لنا التأهل، علينا أن نتخذ كل الاحتياطات في مباراة الإياب، وخوضها بنفس الحماس والمسؤولية والجدية، لا نريد أن نضيع الفرصة".

وأكمل بنشرقي، الذي هز شباك الرجاء بهدف من ضربة رأسية بعد ارتقاء رائع: "أتمنى أن نحجز بطاقة التأهل للنهائي.. بالنسبة لهدفي، فإننا نشتغل عليه في التدريبات، لقد كانت العرضية جيدة، وكان لا بد من استغلالها".

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ويتواجه الزمالك والرجاء مجددا في مصر، يوم السبت المقبل، ضمن إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، لتحديد المتأهل منهما للمباراة النهائية.

المصدر: وكالات