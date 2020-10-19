بالفيديو.. لاعبو الزمالك يدعمون فرجاني ساسي بعد الفوز في نصف نهائي أبطال إفريقيا

حرص لاعبو الزمالك المصري على الاحتفال مع زميلهم التونسي فرجاني ساسي، عقب الفوز على الرجاء المغربي الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم عزلته بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وتوجه اللاعبون بصحبة أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي "القلعة البيضاء" إلى غرفة فرجاني ساسي في فندق إقامة البعثة في الدار البيضاء بالمغرب، وهتفوا باسم زميلهم التونسي وأهدوا له الفوز.

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وخضع لاعب وسط الزمالك، أمس الأحد، لمسحة طبية جديدة لفيروس كورونا، من أجل تحديد حالته بتحول عينته من فيروس كورونا إلى سلبية من عدمه، وذلك لحسم عودته مع البعثة البيضاء إلى القاهرة.

وتخطى الزمالك نظيره الرجاء بهدف أحرزه اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، في ذهاب نصف النهائي، ليزيد من حظوظ فريقه في التأهل إلى نهائي البطولة.

وستقام مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر يوم السبت المقبل.

يذكر أن الفائر من هذه المواجهة سيكون على موعد في النهائي مع الفائز من المواجهة المصرية المغربية الأخرى، بين الأهلي والوداد الرياضي، علما أن الأهلي فاز بدوره على الوداد الرياضي (2-0)، في لقاء الذهاب الذي جمعهما مساء أمس السبت، على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" أيضا.

المصدر: facebook