شاهد.. الزمالك المصري يهزم الرجاء المغربي في عقر داره وبهدف ببصمة مغربية

حقق نادي الزمالك المصري فوزا ثمينا على مضيفه الرجاء الرياضي المغربي (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأحد، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويدين الزمالك بالفضل في انتصاره لمهاجمه المغربي أشرف بنشرقي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد للفريق المصري مبكرا، في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول للمباراة، على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء.

هدف الزمالك الأول في شباك الرجاء برأسية بنشرقي ⚽️⚪️🏹pic.twitter.com/4XRIn2V4co — Yallakora (@Yallakoranow) October 18, 2020

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يذكر أن الفائر من هذه المواجهة سيكون على موعد في النهائي مع الفائز من المواجهة المصرية المغربية الأخرى، بين الأهلي والوداد الرياضي، علما أن الأهلي فاز بدوره على الوداد الرياضي (2-0)، في لقاء الذهاب الذي جمعهما مساء أمس السبت، على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" أيضا.

المصدر: RT