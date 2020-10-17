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الأهلي يخرج بفوز مطمئن من ملعب الوداد المغربي (فيديو)

الرياضة

الأهلي يخرج بفوز مطمئن من ملعب الوداد المغربي (فيديو)
Reuters
صورة من الأرشيف
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وضع نادي الأهلي قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه الوداد الرياضي المغربي (2-0)، في لقاء الذهاب الذي جمعهما مساء يوم السبت.

وأحرز ثنائية الأهلي كل من، لاعب خط الوسط محمد مجدي أفشة، والمدافع التونسي علي المعلول في الدقيقتين (4 و62 من ضربة جزاء) على الترتيب.

بينما أضاع اللاعب المغربي بديع أووك ضربة جزاء لأصحاب الأرض، في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء.

المصدر: RT

  

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