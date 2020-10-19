كاراجر يطالب ليفربول بدخول سوق الانتقالات الشتوية بعد خسارة ورقة الدفاع (فيديو)

قال جيمي كاراجر، مدافع ليفربول الأسبق، إن غياب المدافع فيرجيل فان دايك عن صفوف "الريدز" فتح باب الصراع على لقب الدوري الانجليزي على مصراعيه، وطالب بضرورة التعاقد مع مدافع جديد.

وسيخضع فان دايك، بعد تعرضه لإصابة في أربطة الركبة، لعملية جراحية لإصلاح الإصابة التي تعرض لها خلال تعادل فريقه 2-2 مع جاره إيفرتون، السبت الماضي.

وقال كاراجر لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية: "السؤال الكبير الذي يطرح نفسه الآن هو هل يمكن لليفربول الفوز بلقب الدوري الممتاز بدون فان دايك؟، أعتقد أن غياب اللاعب يفتح باب الصراع على اللقب على مصراعيه".

"I've had my leg broken, I nearly broke Nani's leg..."@Carra23 defends Jordan Pickford after it was confirmed that Virgil van Dijk will undergo surgery for a knee injury after a reckless lunge from the Everton 'keeper... pic.twitter.com/1ib5W1paFT — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 18, 2020

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وتابع: "مع بداية الموسم الحالي كنت أشعر أن ليفربول لا يزال الفريق الأقوى، لكن مع غياب فان دايك الذي قد يمتد حتى نهاية الموسم، فإن مهمة ليفربول ستصبح أكثر صعوبة".

وأضاف كاراجر: "على ليفربول دخول سوق الانتقالات في يناير، والسبب ليس فقط إصابة فان دايك، فالفريق يعاني ضعفا في هذه المنطقة على أي حال بعد أن فقد ديان لوفرين في بداية الموسم، واللاعبون الأخرون في هذه المراكز عرضة للإصابة".

المصدر: رويترز