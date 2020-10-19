المصري صلاح يوجه رسالة لفان دايك

حرص المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على دعم زميله في الفريق، الهولندي فيرغيل فان دايك، الذي سيخضع لعملية جراحية بعد تعرضه لإصابة خطيرة في مباراة "الريدز" وإيفرتون السبت الماضي.

ونشر صلاح عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة تجمعه بالمدافع الهولندي، وأرفقها بتعليق: "أتمنى لك الشفاء العاجل أيها الرجل العظيم".

وأصيب فان دايك بعد دقائق معدودة على انطلاق مباراة ليفربول وإيفرتون، إثر احتكاكه بحارس إيفرتون، جوردن بيكفورد، وخرج من الملعب، ثم توجه بعد اللقاء إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

وتبين أن الإصابة خطيرة بحسب فحوى البيان الصادر مساء الأحد عن ليفربول، إذ قال النادي "بإمكان ليفربول التأكيد أن فيرغيل فان دايك سيخضع لعملية جراحية في ركبته، نتيجة الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة التي تعادل فيها الفريق في ملعب إيفرتون 2-2".

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ولم يكشف حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن الموعد المحدد لعودة فان دايك إلى الملاعب، لكن تقارير إعلامية إنجليزية، توقعت أن يغيب ابن الـ29 عاما عن الموسم بأكمله أو أقله حتى الأسابيع الأخيرة منه.

المصدر: RT + وكالات