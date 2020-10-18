كشف طبيعة إصابة فان دايك ومدة غيابه (فيديو)

أصبحت طبيعة الإصابة التي تعرض لها مدافع ليفربول، الهولندي، فيرغيل فان دايك، خلال مشاركته في مباراة إيفرتون أمس السبت، في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، معروفة.

وبحسب شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، فإن الأشعة التي أجراها فان دايك، أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

Still no official word on Van Dijk's injury but early reports aren't looking good.#beINPL#PL#EVELIV 📺 HD11 pic.twitter.com/6G2FN6KyBF — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 17, 2020

وأوضحت الشبكة، أن هذه الإصابة ستبعد المدافع الدولي الهولندي عن الملاعب، لفترة تتراوح ما بين ثمانية وتسعة أشهر، وهو ما يعني عمليا نهاية موسمه الحالي.

ولم يصدر نادي ليفربول أي بيان حتى الآن بشأن إصابة لاعبه الهولندي.

وكان فان دايك، تعرض لإصابة قوية مع بداية المباراة التي تعادل فيها فريقه مع مضيفه إيفرتون بهدفين لمثلهما، بعدما التحم بقوة مع حارس مرمى الفريق المنافس، جوردان بيكفورد.

Should have been red card on Virgil van Dijk #EVELIVpic.twitter.com/jjRJeaQGXN — supermane10 (@supermanelfc) October 17, 2020

ولم يقو فان دايك بعدها على إكمال اللقاء، ليدفع المدرب الألماني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، بغوميز بدلا منه في الدقيقة 11.

وسيشكل غياب فان دايك ضربة قوية لنادي ليفربول، نظرا لقيمة اللاعب ودوره في الفريق.

المصدر:matchtv.ru