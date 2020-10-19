الكشف عن المكافأة الموعودة للاعبي الزمالك بعد الفوز على الرجاء المغربي

وعد مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، بمفاجأة سارة للاعبي الفريق الأول، قبل المواجهة المرتقبة أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وهي مكافآت مالية.

وقرر رئيس النادي صرف مكافآت فورية للاعبي الفريق قدرها 50 ألف جنيه لكل لاعب، بعد الفوز على الرجاء المغربي.

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ووعد منصور بمكافأة أخرى مماثلة بنفس القيمة المالية حال تكرار الفوز على الرجاء في القاهرة، في مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك، إن اللاعبين كانوا أبطالا ويستحقون التقدير، وأضاف أنه في حال فوز الزمالك بلقب البطولة ستكون هناك مكافأة لم يحلم بها لاعبو الفريق.

وتخطى الزمالك نظيره الرجاء بهدف أحرزه اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، في ذهاب نصف النهائي، ليزيد من حظوظ فريقه في التأهل إلى نهائي البطولة.

وستقام مباراة الزمالك والرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر يوم السبت المقبل.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة سيكون على موعد في النهائي مع الفائز من المواجهة المصرية المغربية الأخرى، بين الأهلي والوداد الرياضي، علما أن الأهلي فاز بدوره على الوداد الرياضي (2-0)، في لقاء الذهاب الذي جمعهما مساء السبت، على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" أيضا.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"