مرتضى منصور يوجه رسالة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي

وعد مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، بمفاجأة سارة للاعبي الفريق الأول، قبل المواجهة المرتقبة أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم الأحد.

وأجرى رئيس الزمالك اتصالا هاتفيا مع لاعبي الفريق خلال اجتماعهم في مقر فندق الإقامة بالمغرب.

وجاء ذلك في حضور إسماعيل يوسف، عضو المجلس، القائم بأعمال أمين الصندوق ورئيس البعثة في المغرب، وبحضور أمير مرتضى، المشرف العام على الفريق.

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وطالب مرتضى اللاعبين خلال المكالمة بأداء قتالي خلال مباراتهم أمام الفريق المغربي، مؤكدا أنه يحضر لمفاجأة سارة للاعبين في حال الفوز في ذهاب نصف نهائي الأبطال.

وتحدث منصور خلال مكبر الصوت إلى اللاعبين، مؤكدا ثقته فيهم على تخطي عقبة الرجاء، وقال إن مجلس الإدارة يدعم اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق حلم الملايين من جماهير "القلعة البيضاء".

ويواجه الرجاء المغربي ضيفه الزمالك اليوم الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: "وسائل إعلام مصرية"