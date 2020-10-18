كاف يعلن عن أفضل لاعب في مواجهة الأهلي والوداد بدوري أبطال إفريقيا

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري كأفضل لاعب في المباراة التي جمعت فريقه أمام الوداد الرياضي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لـ "كاف" عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": " رسميا. جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة ذهاب نصف النهائي بين الوداد والأهلي تذهب إلى محمد الشناوي!".

وتألق الشناوي بتصديه لضربة جزاء صعبة خلال أحداث الشوط الأول من اللقاء من تسديدة بديع أووك لاعب الوداد.

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ووضع الفريق المصري قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه المغربي (2-0)، في لقاء الذهاب.

وأحرز ثنائية الأهلي كل من، لاعب خط الوسط محمد مجدي أفشة، والمدافع التونسي علي المعلول في الدقيقتين (4 و62 من ضربة جزاء) على الترتيب.

جدير بالذكر أن الأهلي والوداد المغربي سيلتقيان في مباراة إياب لنصف نهائي أبطال إفريقيا الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

المصدر: twitter\caf