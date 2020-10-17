أتلتيكو مدريد يعود من فيغو منتصرا (فيديو)

خرج فريق أتلتيكو مدريد بفوز ثمين من ملعب مضيفه سيلتا فيغو (2-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز النجم الأوروغوياني لويس سواريز "العضاض" مبكرا الهدف الأول للضيف "الروخي بلانكوس" في الدقيقة السادسة من انطلاق صافرة البداية، وسجل زميله البلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو هدف الأمان الثاني، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة، على ملعب "بالايدوس" بمدينة فيغو.

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وحقق أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس" بذلك أول انتصار له بعد تعادلين متتاليين والثاني له في أربع مباريات خاضها حتى الآن في الموسم الجديد للدوري، وتقدم إلى المركز الرابع بانتظار نتائج بقية مواجهات هذه الجولة.

بينما مني سيلتا فيغو بالهزيمة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 5 نقاط، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الليغا، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT