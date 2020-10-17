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كريستيانو رونالدو يتحدث باللغة الروسية ..فيديو

الرياضة

كريستيانو رونالدو يتحدث باللغة الروسية ..فيديو
Sputnik
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حرص الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، هداف فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، على تأدية التحية إلى مشجعيه ومتابعيه الناطقين باللغة الروسية، عبر بث مباشر.

وقال رونالدو خلال بث مباشر عبر موقع "إنستغرام" بضع كلمات باللغة الروسية، مثل: "بالصحة، كيف الحال، حسنا".

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ويبدو أن كريستيانو رونالدو لا يزال يتذكر ما تعلمه باللغة الروسية من صديقته السابقة عارضة الأزياء الروسية، إيرينا شايك، خلال الفترة ما بين عامي (2010 و2015).

المصدر: وكالات  

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