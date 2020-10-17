ساوثهامتبون يفرض التعادل على تشيلسي في عقر داره

فرض ساوثهامبتون التعادل على مضيفه تشيلسي (3-3) في الوقت القاتل من اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح المهاجم الألماني تيمو فيرنر سجله التهديفي مع "البلوز" في "البريميرليغ" بإحرازه هدفين في الدقيقتين (15 و28)، وتكفل مواطنه كاي هافيرتز بتسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 59، وهو الأول له أيضا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما وقع على ثلاثية الضيوف كل من، داني إنجز، تشي أدامز وجانيك فيستيرجارد، في الدقائق (43، 57 و92) من عمر المباراة التي جرت على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.

واكتفى تشيلسي بنقطة وحيدة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 8 نقاط، ويحتل المركز السادس على سلم ترتيب "البريميرليغ" حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في حين رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 7 نقاط، ويحتل المركز العاشر حتى الآن.

المصدر: RT