مانشستر سيتي يعود لسكة الانتصارات من بوابة أرسنال

استعاد مانشستر سيتي ذاكرة الانتصارات على حساب ضيفه أرسنال إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم رحيم سترلينه هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض، في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد".

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وحقق مانشستر سيتي بذلك انتصاره الثاني في الموسم، والأول بعد هزيمة وتعادل على الترتيب، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، ويتقدم إلى المركز العاشر في الدوري.

في المقابل، تعرض أرسنال للهزيمة الثانية مقابل ثلاثة انتصارات، وتوقف رصيده عند 9 نقاط، ويشغل المرتبة الخامسة على سلم ترتيب "البريمير ليغ" حتى الآن بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT