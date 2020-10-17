نجم ليفربول يدخل تاريخ "ديربي الميرسيسايد"..فيديو

دخل السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول تاريخ "ديربي الميرسيسايد" بهدف مبكر سجله في مرمى جاره إيفرتون، اليوم السبت، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ماني هدف التقدم "للريدز" في الدقيقة الثالثة، بعد متابعة لتمريرة عرضية أرضية من زميله الظهير الإسكتلندي أندي روبرتسون.

The Goal of Sadio Mané for Liverpool in video ! 🤯🎥#EVELIV#LFC 🔴pic.twitter.com/w6chCI8On2 — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) October 17, 2020

2:15 - At two minutes and 15 seconds, Sadio Mané has scored @Liverpool's fastest Merseyside derby goal in the Premier League, and the second fastest overall in this fixture in the competition (Olivier Dacourt, 1 minute in April 1999). Swift. #EVELIV — OptaJoe (@OptaJoe) October 17, 2020

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ووفقا لما ذكرته شبكة إحصاءات "أوبتا"، فإن هذا الهدف الذي جاء بعد دقيقتين و15 ثانية، هو أسرع هدف يسجله ليفربول في تاريخ مشاركاته في "ديربي الميرسيسايد" ضمن "البريميرليغ".

وأشارت الشبكة إلى أن هدف ماني، هو ثاني أسرع هدف في تاريخ مواجهات الفريقين بالمسابقة الإنجليزية، بعد هدف لاعب إيفرتون، أوليفر داكور، الذي جاء في الدقيقة الأولى، وذلك في أبريل 1999.

المصدر: وكالات