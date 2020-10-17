ليفربول يتلقى ضربة موجعة .. فيديو

تعرض المدافع الهولندي، فيرجيل فان دايك، لإصابة قوية اليوم السبت، خلال "ديربي المرسيسايد" بين فريقه ليفربول ومضيفه إيفرتون (2-2) ضمن الجولة الـ6 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخرج فيرجيل فان دايك من أرض الملعب مبكرا في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، بعد تلقيه إصابة قوية إثر تدخل عنيف من قبل الحارس الدولي الإنجليزي جوردان بيكفورد.

Jordan Pickford got away with one here...👀



Despite injuring Virgil van Dijk with a two-footed lunge, no action was taken against the Everton 'keeper as the #LFC defender was adjudged to be marginally offside - correct call? 🤔 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 17, 2020

Should have been red card on Virgil van Dijk #EVELIVpic.twitter.com/jjRJeaQGXN — supermane10 (@supermanelfc) October 17, 2020

واضطر الجهاز الفني لفريق ليفربول، بقيادة الألماني يورغن كلوب، لإجراء تغيير مبكر، والزج بمدافعه، جو غوميز، بدلا من فان دايك، الذي خرج من الملعب وهو لا يستطيع السير بشكل جيد، مستندا على طبيب الفريق.

وينتظر أن يخضع فان دايك لفحوصات طبية في الساعات المقبلة لتشخيص طبيعة إصابته والفترة التي سيبتعد خلالها عن مباريات فريق ليفربول.

ولم يحتسب حكم المباراة، مايكل أوليفر، ركلة جزاء وأي مخالفة ضد حارس المرمى المتهور بيكفورد، بعد تدخله العنيف على المدافع الهولندي.

Should Jordan Pickford still be on the pitch? 🤔



His tackle on Virgil van Dijk came while the defender was ruled offside, but VAR didn't suggest Michael Oliver gave it another look. pic.twitter.com/owmCaRpzWb — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 17, 2020

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وكتبت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية في تحليلها للمباراة، أن الحكم كان يجب أن يشهر البطاقة الحمراء فورا في وجه بيكفورد بسبب التدخل العنيف على فان دايك.

ولكن وفقا لتقارير إنجليزية، فإن حكم المباراة مايكل أوليفر وطاقمه المساعد، بمن فيهم طاقم حكام الفيديو، قرروا احتساب حالة تسلل ضد فان دايك، في اللعبة التي تعرض فيها للإصابة مع بيكفورد، وبالتالي رفضوا احتساب ركلة جزاء لصالح ليفربول، كما رفض الحكم معاقبة بيكفورد.

وشنت جماهير نادي ليفربول حملة عنيفة من الانتقادات والهجوم على حكم المباراة، بعد الكرة المشتركة بين بيكفورد وفان دايك، مؤكدين أن الحكم كان يجب أن يشهر فورا البطاقة الحمراء في وجه الحارس المتهور، الذي ربما كان من الممكن أن يقضي عبر هذا التدخل على مستقبل المدافع الهولندي لفترة طويلة.

المصدر: "As"