جناح ليفربول ويلسون ينضم إلى كارديف سيتي

أعلن نادي ليفربول اليوم الجمعة، انضمام جناحه هاري ويلسون إلى كارديف سيتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية الانجليزي، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم في آخر يوم لفترة الانتقالات المحلية.

وتألق هاري ويلسون، لاعب المنتخب الويلزي، في الموسم الماضي، حين انتقل على سبيل الإعارة إلى فريق بورنموث وخاض 35 مباراة في كل المسابقات وسجل سبعة أهداف وصنع هدفين.

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وشارك ويلسون البالغ من العمر 23 عاما، لأول مرة أساسيا مع الفريق الأول لليفربول في وقت سابق هذا الشهر في كأس الرابطة.

وارتبط اسم ويلسون باحتمال الانتقال إلى بيرنلي وسوانزي سيتي، ويملك اللاعب أيضا خبرة في الدرجة الثانية حيث سجل 18 هدفا مع ديربي كاونتي في الموسم (2018-2019) تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد وقتها.

ويحتل نادي كارديف سيتي المركز 16 بعد أربع مباريات، وسيلتقي برستون نورث إند يوم الأحد.

المصدر: رويترز