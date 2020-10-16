ماني يخطف جائزة لاعب الشهر من صلاح

حصل المهاجم السنغالي ساديو ماني، على جائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول، حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، خلال شهر سبتمبر الماضي.

وكشف الحساب الرسمي لليفربول على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، تتويج ماني بجائزة أفضل لاعب في صفوف "الريدز"، بعد أن خاض 3 من أصل 4 مباريات لفريق ليفربول خلال الشهر الماضي، وسجل 3 أهداف، هدفين في مرمى تشيلسي وهدفا في شباك أرسنال.

وحصل ماني على جائزة أفضل لاعب على الرغم من تألق زميله النجم المصري محمد صلاح مع "الريدز" خلال الشهر الماضي، حيث أحرز 5 أهداف.

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وعاد ماني إلى تدريبات ليفربول فى اليومين الماضيين، بعد أن تعافى من الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما أدى إلى غيابه عن مواجهة الريدز خلال لقاء أستون فيلا، والذي انتهى بهزيمة تاريخية "للريدز" (2-7).

ويستعد ليفربول للقاء "ديربي الميرسيسايد" المرتقب أمام مضيفه إيفرتون غدا السبت، على ملعب "غوديسون بارك"، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر إيفرتون ترتيب "البريميرليغ"، بالعلامة الكاملة، برصيد 12 نقطة، ويبتعد بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه أستون فيلا، الذي خاض 3 مباريات.

في حين يحتل ليفربول، حامل اللقب، المركز الخامس برصيد 9 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف خلف كل من ليستر سيتي وأرسنال، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الرتيب.

المصدر: وكالات