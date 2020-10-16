كلوب يعلق على أداء محمد صلاح ومهاراته

أشاد الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بأداء النجم المصري محمد صلاح، الذي ظل ثابتا رغم الهزيمة الساحقة أمام أستون فيلا (2-7) في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي المكرس لـ"ديربي الميرسيسايد" ضد إيفرتون: "كل هؤلاء اللاعبين مزيج من قدراتهم الطبيعية بجانب العمل الجاد، بدون التدريب ليس لديك فرصة كما قلت، مهارات محمد صلاح رائعة ولكن بدون التدريب الجيد لن يكون على هذا الحال، لذا فهو مزيج".

وأضاف كلوب: "معجب به (بصلاح) للغاية، لقد سجل هدفين أمام أستون فيلا لكنه يود أن يسجل في مباريات أخرى ويريد الفوز بشكل عام، كان جيدا حقا حتى الآن، لاعب متكامل، خيار مناسب لنا ولا يزال".

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كما أشاد كلوب بالإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون، قائلا: "لا يمكن أن أكن لكارلو أنشيلوتى احتراما أكثر من هذا، إنه شخص رائع، حين سمعت أنه يتعاقد مع إيفرتون قلت لنفسي إنه التحدي الجديد بالنسبة لليفربول".

وأضاف المدرب الألماني: "لقد أجروا صفقات مثالية هذا الصيف عثروا بكل دقة على اللاعبين الذين يحتاجونهم للتحسن وصنعوا فريق كرة قدم جيد.. لديهم لاعبون من مستوى عال على الجانبين، مع وجود ريتشارليسون وخاميس رودريغيز، إلى جانب آلان في الوسط، إنه فريق جيد جدا وستكون مباراة مثيرة للغاية".

ويستعد ليفربول لـ"ديربي الميرسيسايد" المرتقب أمام مضيفه إيفرتون متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، غدا السبت، على ملعب "غوديسون بارك"، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من "البريميرليغ".

المصدر: وكالات