رسميا.. الاتفاق السعودي يتعاقد مع المغربي أزارو لموسمين

أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، التعاقد رسميا مع المهاجم المغربي وليد أزارو قادما من الأهلي المصري، لمدة موسمين خلال موسم الانتقالات الحالي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق "تغريدة" على موقع "تويتر" جاء فيها: "وليد أزارو اتفاقي حتى 2022".

ووصل أزارو إلى مدينة الدمام أول أمس الأربعاء من أجل إنهاء إجراءات انتقاله إلى صفوف الاتفاق، بعد توصل النادي السعودي لاتفاق مع الأهلي للتعاقد معه هذا الصيف، بعد أن لعب معارا في يناير الماضي حتى نهاية الموسم.

وخاض أزارو مع الفريق السعودي 7 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في الموسم الماضي، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع هدفا آخر.

ورفض أزارو إكمال الموسم، الذي توقف لمدة 4 أشهر بسبب فيروس كورونا، مما جعل الاتحاد السعودي لكرة القدم يصدر تعميما على أندية المملكة بمنع التعاقد مع اللاعب، قبل أن يعود الاتفاق للتفاوض معه مجددا في الفترة الماضية.

وينتهي عقد وليد أزارو مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، علما بأن الأهلي تعاقد مع مهاجم نادي الدفاع الحسني الجديدي في صيف 2017 بعقد يمتد لمدة 4 سنوات.

المصدر: وكالات