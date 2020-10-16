نقل نجم الزمالك فرجاني ساسي إلى المستشفى قبيل مواجهة الرجاء (فيديو)

نقل التونسي فرجاني ساسي، نجم نادي الزمالك المصري، لمستشفى قريب من مقر فندق إقامة بعثة فريقه في المغرب، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وطلب فرجاني ساسي، حضور سيارة إسعاف من الباب الخلفي لفندق إقامة فريق الزمالك، ونقلته فورا للمستشفى، وذلك حسب ما ذكرت وسائل إعلام مغربية.

وكان ساسي، انضم لبعثة الزمالك، مساء أمس الخميس، قادما من تونس، بعد قضاء فترة الحجر الصحي، لمخالطته حالة مصابة بكورونا.

وقرر مسؤولو الزمالك، إخضاع ساسي للعزل الصحي داخل مقر إقامة الفريق بالمغرب، لحين إجراء مسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه نادي الرجاء المغربي، بعد غد الأحد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: وكالات