رسميا.. هوساوي يرحل عن نادي النصر

أعلن نواف المهدي وكيل أعمال المدافع الدولي عمر هوساوي، اليوم الخميس، رسميا عن رحيل اللاعب عن نادي النصر لكرة القدم، وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الجارية.

وقال نواف المهدي عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر": "بالتوفيق لموكلي الكابتن عمر هوساوي في مشواره المقبل، سنجتمع غدا لنحدد وجهته المقبله.. شكرا نادي النصر على كل ما قدمتم للاعب من تقدير واحترام لمسيرته".

بالتوفيق لموكلي الكابتن #عمر_هوساوي في مشواره المقبل .. سنجتمع غدًا لنحدد وجهته المقبله ... شكرًا نادي #النصر على كل ماقدمتوه للاعب من تقدير واحترام لمسيرته ... https://t.co/FMhdAFYfM5 — نواف المهدي #السعودية_العظمى (@almahdinawaf) October 15, 2020

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وكانت تقارير صحفية سعودية قد أشارت إلى أن نادي الاتحاد يخوض مفاوضات متقدمة للحصول على توقيع عمر هوساوي خلال الفترة الصيفية لتدعيم خط دفاعه.

من جانبها، أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن المدافع المخضرم عمر هوساوي قد وقع رسميا على مخالصة مع نادي النصر لينهي علاقته بالنادي بناء على طلبه.

وكان عمر هوساوي قد بدأ في الفئات السنية في نادي الشباب وانتقل إلى الوشم في عام 2008، وانضم بعد ذلك إلى الشعلة في 2009، ومن ثم إلى النصر في عام 2011.

المصدر: وكالات