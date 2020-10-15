شاهد.. كشف النقاب عن زي وشعار النصر السعودي الجديد

كشف نادي النصر السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميا النقاب عن الزي الأساسي والاحتياطي للفريق لخوض الموسم الجديد (2020-2021).

ونشر الحساب الرسمي لمتجر نادي النصر في موقع "تويتر" مقطع فيديو، عرض فيه القميص الأول التقليدي أصفر اللون، والاحتياطي أزرق اللون.

كما تم إضافة شعار كأس "خادم الحرمين" على القميص بجوار شعار النادي أعلى منطقة الصدر.

وسيستهل نادي النصر، وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين، مشواره في الموسم الجديد للدوري، بمواجهة فريق الفتح، يوم 18 أكتوبر الجاري، على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

المصدر: وكالات