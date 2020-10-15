الأولمبية الدولية تؤيد قرار عزل مرتضى منصور

أيدت اللجنة الأولمبية الدولية، قرار اللجنة الأولمبية المصرية، بعزل مرتضى منصور، من منصبه كرئيس لنادي الزمالك، ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي على مدار أربع سنوات مقبلة.

وبحسب موقع "المصريون"، فقد تلقت اللجنة الأولمبية المصرية، خطابا رسميا من اللجنة الأولمبية الدولية بشأن عقوبة مرتضى منصور.

وأكد الخطاب على "تلقي الهيئة الدولية ردود المصرية حول موقف القرارات الصادرة بشأن مرتضى منصور، وتوجيه الشكر لمسؤوليها على استجابتهم السريعة وتوضيح كل المطلوب بشأن الموضوع محل النقاش".

وأشار إلى "دعم الأولمبية الدولية لكل الخطوات الصادرة من منطلق الصلاحيات الممنوحة للجان الوطنية، واعتبار الأمر داخليا يخضع لكل المعايير والآليات المعترف بها دوليا، والتي تمثلها وتطبقها جيدا اللجنة الأولمبية المصرية شأنها شأن باقي اللجان الوطنية".

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وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قررت إيقاف مرتضى منصور عن مزاولة النشاط الرياضي لمدة أربعة أعوام، وعزله من منصبه كرئيس لنادي الزمالك، بالإضافة إلى دفعة غرامة مالية، وذلك بسبب الشكاوى العديدة المقدمة ضده.

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك سيخوض مباراة هامة يوم الأحد المقبل، ضد مضيفه الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: وكالات