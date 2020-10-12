التونسي فرجاني ساسي يكذب مرتضى منصور

نفى نجم نادي الزمالك المصري لكرة القدم، الدولي التونسي فرجاني ساسي، ما جاء على لسان رئيس ناديه مرتضى منصور بشأن إصابته بفيروس كورونا.

وكتب النجم التونسي في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر": "للتوضيح.. احتراما للبروتوكول الصحي المعمول به في بلدي (تونس)، قررت بمفردي أن أضع نفسي في الحجر الصحي الاختياري لمدة خمسة أيام بعد أن كنت على اتصال مباشر بحالة إيجابية مصابة بكوفيد 19".

وأكمل: "كل ما يدور حول حالتي الصحية هو مجرد إشاعة".

توضيح: احترامًا للبروتوكول الصحي المعمول به في بلدي ، قررت بمفردي أن أضع نفسي في الحجر الصحي الاختياري لمدة 5 أيام بعد أن كنت على اتصال مباشر بـcovid+

كل ما يدور حول حالتي الصحية هو مجرد شائعة . — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) October 12, 2020

وجاءت تغريدة ساسي، بعد إعلان رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، إصابة الدولي التونسي بفيروس كورونا، وغيابه عن مواجهة الفريق الأبيض ضد الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

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يذكر أن ساسي، تواجد مؤخرا في معسكر منتخب تونس، الذي يستعد لخوض مباريات هامة خلال الفترة المقبلة.

المصدر: RT