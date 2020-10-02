مرتضى منصور يتخذ قرارا تاريخيا بعد اعتداء نجم فريقه ساسي على الحكم (فيديو)

قرر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، فرض عقوبة تاريخية على نجم وسط فريقه، التونسي فرجاني ساسي، لتعديه على الحكم الذي أدار مباراة الفريق الأبيض والنادي المصري.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، عقب نهاية المباراة التي أقيمت أمس الخميس ضمن الجولة 31 للدوري المصري لكرة القدم: "وقعنا غرامة على فرجاني ساسي لم تحدث في التاريخ على الإطلاق، ليتعلم أن نادي الزمالك لا يوجد به مثل تلك التصرفات".

اعتداء فرجاني ساسي على الحكم أمين عمر وطرده

لائحة العقوبات : الاعتداء الجسدي = ايقاف ٨ اشهر pic.twitter.com/gyrwSQjWgo — Jesus_RM (@WaelAliEssa) October 1, 2020

لحظة طرد فرجاني ساسي بعد تعديه على حكم لقاء المصري ❌pic.twitter.com/8Tt34cJiCL — Yallakora (@Yallakoranow) October 1, 2020

وتابع: "لن نعلن تفاصيل العقوبة التي وقعت على فرجاني ساسي، لكن الخطأ الذي ارتكبه في المباراة كاد يكلف الفريق المركز الثاني في الدوري، والمؤهل لدوري أبطال إفريقيا، وأيضا هناك أهمية للمباراة كونها الأولى لجايمي باتشيكو (مدرب الزمالك الجديد)".

وتحصل ساسي على إنذار للانفعال على الحكم أمين عمر، لعدم احتسابه خطأ لصالحه، ولم يتوقف اللاعب التونسي عن العصبية، وظل يحتج على الحكم، ليقرر الأخير إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وحاول لاعبو الزمالك، تهدئة ساسي وإخراجه من الملعب بعد الطرد، لكن الدولي التونسي انشغل بمحاولة التعدي على الحكم، وجذب سماعة الأذن منه، وسط ذهول زملائه.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد، ليعزز موقعة في وصافة الدوري المصري، برصيد 64 نقطة، متقدما بفارق سبع نقاط عن بيراميدز، صاحب المركز الثالث.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي، حسم قبل عدة جولات تتويجه بلقب الدوري المصري لموسم 2019/ 2020.

المصدر: وكالات